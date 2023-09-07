В «Челси» считают, что Мудрику мешают частые тренировки и видеоигры

В лондонском «Челси» считают, что частые тренировки мешают украинскому вингеру Михаилу Мудрику раскрыться в составе «аристократов», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Мудрик тренируется в тренажёрном зале до и после обычных тренировок. Он отлично занимается на общих тренировках. При этом всегда находит время для дополнительной работы. Игроки замечают, что он целеустремлён. Он хочет быть лучше.

«Челси» посоветовал игроку снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажёрном зале, так как опасается, что Мудрик перебарщивает с упражнениями.

Отметим, что к тому же в клубе опасаются, что украинец тратит на видеоигры больше времени, чем большинство других футболистов.

Напомним, Мудрик перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн. В прошлом сезоне украинец провёл 35 матчей за клуб из Лондона во всех турнирах, отметившись 10 голами и 10 результативными передачами.