Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Челси» считают, что Мудрику мешают частые тренировки и видеоигры

В «Челси» считают, что Мудрику мешают частые тренировки и видеоигры
Михаил Мудрик
Аудио-версия:
Комментарии

В лондонском «Челси» считают, что частые тренировки мешают украинскому вингеру Михаилу Мудрику раскрыться в составе «аристократов», сообщает The Athletic.

По сведениям источника, Мудрик тренируется в тренажёрном зале до и после обычных тренировок. Он отлично занимается на общих тренировках. При этом всегда находит время для дополнительной работы. Игроки замечают, что он целеустремлён. Он хочет быть лучше.

«Челси» посоветовал игроку снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажёрном зале, так как опасается, что Мудрик перебарщивает с упражнениями.

Отметим, что к тому же в клубе опасаются, что украинец тратит на видеоигры больше времени, чем большинство других футболистов.

Напомним, Мудрик перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн. В прошлом сезоне украинец провёл 35 матчей за клуб из Лондона во всех турнирах, отметившись 10 голами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
«Он был бесполезен». Агбонлахор раскритиковал Мудрика после поражения «Челси» в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android