Кирш: в «Зените» есть конкуренция, молодые ребята растут и готовы бороться

Защитник «Зенита» Илья Кирш подвёл итоги товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (4:1). Игрок обороны вышел в основном составе сине-бело-голубых и провёл на поле 73 минуты.
«Подобные матчи очень важны. Для тренерского штаба это возможность оценить глубину скамейки. Для игроков основы — это показатель того, что в команде есть конкуренция, а молодые ребята растут и готовы бороться.
Не сказал бы, что встреча получилось грубой. Этот соперник всегда остро и агрессивно играет, так что всё было закономерно. Под конец встречи было видно, что они не хотели уступать, но не могли повлиять на счёт. Оттуда и большое количество фолов в последние минуты.
У «Зенита» достаточно плотный график. Что лучше в столь длинных паузах: тренироваться или играть такие товарищеские матчи?
Несмотря на плотный график нашей команды, на мой взгляд, лучше проводить такие матчи. Это возможность проявить себя молодым футболистам и игрокам ротации», — приводит слова Кирша «Евро-Футбол.Ру».
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