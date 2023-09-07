Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирш: в «Зените» есть конкуренция, молодые ребята растут и готовы бороться

Кирш: в «Зените» есть конкуренция, молодые ребята растут и готовы бороться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Илья Кирш подвёл итоги товарищеского матча с иранским «Сепаханом» (4:1). Игрок обороны вышел в основном составе сине-бело-голубых и провёл на поле 73 минуты.

«Подобные матчи очень важны. Для тренерского штаба это возможность оценить глубину скамейки. Для игроков основы — это показатель того, что в команде есть конкуренция, а молодые ребята растут и готовы бороться.

Не сказал бы, что встреча получилось грубой. Этот соперник всегда остро и агрессивно играет, так что всё было закономерно. Под конец встречи было видно, что они не хотели уступать, но не могли повлиять на счёт. Оттуда и большое количество фолов в последние минуты.

У «Зенита» достаточно плотный график. Что лучше в столь длинных паузах: тренироваться или играть такие товарищеские матчи?

Несмотря на плотный график нашей команды, на мой взгляд, лучше проводить такие матчи. Это возможность проявить себя молодым футболистам и игрокам ротации», — приводит слова Кирша «Евро-Футбол.Ру».

Материалы по теме
Семак — о матче с «Сепаханом»: играть при таком стечении болельщиков — это праздник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android