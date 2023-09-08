Обладательница «Золотой перчатки» Мэри Ирпс решила уйти из «Манчестер Юнайтед»

Вратарь женского «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс приняли решение покинуть команду. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, Ирпс может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб уже сделал «красным дьяволам» предложение о трансфере в размере € 120 тыс. Трансферное окно закроется в четверг, 14 сентября.
Ирпс выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении четырёх лет. 30-летняя футболистка провела на чемпионате мира — 2023 все семь матчей, в которых пропустила только четыре мяча. Три встречи вратарь сыграла «на ноль». В финале турнира она отразила пенальти. По итогам мундиаля Ирпс признали лучшим голкипером соревнований.
Ранее стали известны фамилии претенденток на женский «Золотой мяч». Ирпс попала в тридцатку лучших футболисток планеты по версии France Football.
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