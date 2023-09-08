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Обладательница «Золотой перчатки» Мэри Ирпс решила уйти из «Манчестер Юнайтед»

Обладательница «Золотой перчатки» Мэри Ирпс решила уйти из «Манчестер Юнайтед»
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Вратарь женского «Манчестер Юнайтед» Мэри Ирпс приняли решение покинуть команду. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Ирпс может перейти в «Арсенал». Лондонский клуб уже сделал «красным дьяволам» предложение о трансфере в размере € 120 тыс. Трансферное окно закроется в четверг, 14 сентября.

Ирпс выступает за «Манчестер Юнайтед» на протяжении четырёх лет. 30-летняя футболистка провела на чемпионате мира — 2023 все семь матчей, в которых пропустила только четыре мяча. Три встречи вратарь сыграла «на ноль». В финале турнира она отразила пенальти. По итогам мундиаля Ирпс признали лучшим голкипером соревнований.

Ранее стали известны фамилии претенденток на женский «Золотой мяч». Ирпс попала в тридцатку лучших футболисток планеты по версии France Football.

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