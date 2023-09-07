Нидерланды разгромили Грецию в квалификации ЧЕ
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Сегодня, 7 сентября, проходят матчи группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024. В матче 5-го тура группы В встречались сборные Нидерландов и Греции. Встреча завершилась разгромной победой хозяев — 3:0.
Все три гола были забиты в первой половине матча. На 17-й минуте полузащитник Мартен де Рон открыл счёт. На 31-й минуте матча форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо увеличил преимущество своей сборной до двух мячей, а через восемь минут итоговый результат установил форвард Ваут Вегорст.
После этой игры в активе национальной команды Нидерландов стало шесть очков. Подопечные Рональда Кумана расположились на втором месте в группе. Греция — третья, уступая сегодняшним соперникам по дополнительным показателям.
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