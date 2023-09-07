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Сербия уступила сборной Венгрии в квалификации Евро-2024

Сербия уступила сборной Венгрии в квалификации Евро-2024
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Сегодня, 7 сентября, проходили матчи группового этапа квалификации чемпионата Европы по футболу — 2024. В матче 5-го тура группы G встречались сборные Сербии и Венгрии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная Сербии смогла выйти вперёд уже на 10-й минуте встречи благодаря автоголу защитника Венгрии Аттилы Салаи. На 34-й минуте матча нападающий Барнабаш Варга сравнял счёт. А спустя всего две минуты 30-летний защитник немецкого «РБ Лейпциг» Вилли Орбан подарил венгерской команде преимущество в один мяч. Этот гол остался последним в матче.

После этой победы сборная Венгрии набрала десять очков и единолично возглавила таблицу группы G. Сербы идут на втором месте, отставая на три очка.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа G. 5-й тур
07 сентября 2023, четверг. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
1 : 2
Венгрия
1:0 Ат. Салаи – 10'     1:1 Варга – 34'     1:2 Орбан – 36'    
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