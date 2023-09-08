Кварацхелия получает € 1 млн в год. Футболист на 18-20-м месте по зарплате в «Наполи»

Грузинский вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, который недавно попал в число 30 номинантов на награду «Золотой мяч», получает одну из самых маленьких зарплат в клубе из Серии А, сообщает Calcio e Finanza.

По информации источника, самую большую зарплату в «Наполи» получает нападающий Виктор Осимхен – € 4,5 млн, на втором и третьем месте полузащитники Пётр Зельньски и Станислав Лоботка, которые зарабатывают по € 3,5 млн. Следом идёт защитник Джованни Ди Лоренцо – € 3 млн. На 18-20-м месте расположился Кварацхелия, который получает в итальянском клубе € 1 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что агент грузинского футболиста Мамука Джугели прилетал в Неаполь для переговоров с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом по поводу улучшения финансовой стороны в контракте Кварацхелии.