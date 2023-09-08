Билялетдинов: «Краснодар» стал опытнее. Команда претендует на чемпионство

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о притязаниях «Краснодара» на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» сохранил лицо, рисунок и состав. Все к этому стремятся, но не у всех это получается. Тем и хорош футбол – нет какого-то одного упражнения, которое обязательно выведет твою команду в лидерство. «Краснодар» просто сохранил почерк и стал опытнее. Но всё равно ему потребуются новые лица с новыми эмоциями. На сегодняшний момент это команда, претендующая на чемпионство.
Главное, чтобы у них не получил травму Джон Кордоба. Потому что этот игрок – украшение нашего чемпионата. По всем компонентам», – приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
Напомним, после семи сыгранных туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 17 набранными очками. Команда опережает санкт-петербургский «Зенит», самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо», у которых по 14 заработанных очков.
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