Голкипер сборной России Агкацев рассказал, что сказал Карпин после матча c Египтом U23
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Голкипер сборной России Станислав Агкацев прокомментировал результат матча с олимпийской командой Египта (1:1).
«Тяжёлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились. Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Ещё и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.
Что сказал Валерий Карпин после матча? Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем», — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.
11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.
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