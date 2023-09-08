Голкипер сборной России Агкацев рассказал, что сказал Карпин после матча c Египтом U23

Голкипер сборной России Станислав Агкацев прокомментировал результат матча с олимпийской командой Египта (1:1).

«Тяжёлая игра получилась, мы мало тренировались в этом составе, всего два занятия, поэтому тяжело было найти какие-то игровые связи. Конечно, мы их наигрывали, но слишком мало времени, чтобы они закрепились. Ребята все старались, моментами что-то получалось, моментами – нет. Ещё и поле не самого лучшего качества тоже мешало. Для первого матча в таком составе – нормально.

Что сказал Валерий Карпин после матча? Самое главное – никто не получил травму на таком поле, а для первой игры – более чем», — приводит слова Агкацева официальный сайт РФС.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.