Неймар: люди говорили, что уровень Лиги 1 низкий, но именно там я пострадал больше всего

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о чемпионате Саудовской Аравии.
«Футбол в Саудовской Аравии такой же, мяч круглый, как и везде. Учитывая громкие имена, входящие в эту лигу, вполне возможно, что этот чемпионат будет лучше, чем Лига 1. Тренировки проходят интенсивно. Я жажду титулов, я хочу побеждать с «Аль-Хилялем. Для меня это на самом деле ничего не меняет, и не важно, что говорят люди. Они говорили, что уровень Лиги 1 низкий, но именно там я пострадал больше всего. Это будет интересный чемпионат, и я уверен, что вы будете его смотреть. Я не буду испытывать трудностей с адаптацией», — приводит слова Неймара L’Equipe.
Напомним, Неймар перешёл в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно из «ПСЖ».
Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»
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