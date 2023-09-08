Абаскаль высказался о четырёхматчевой безвыигрышной серии «Спартака» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о последних неудачах команды в РПЛ. Красно-белые не могут победить в чемпионате России на протяжении четырёх матчей (три поражения и ничья).

«Мы должны сделать правильные выводы из того, что происходило, исправить по максимуму ошибки и сконцентрироваться на нашей работе, от себя это делать. Особенно новым футболистам, которые должны вписываться в нашу игровую концепцию. Повышать взаимопонимание. Сейчас очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперёд и добиваться успеха. Нужно идти по тому курсу, который мы преследуем. Необходимо повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны. У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», — сказал Абаскаль в интервью клубному телевидению.

В следующем туре «Спартак» встретится с «Сочи». Матч состоится 16 сентября.