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Ещё две девушки обвинили в насилии полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони

Ещё две девушки обвинили в насилии полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони
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В адрес полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони выдвинули новые обвинения, сообщает Daily Mail.

По данным источника, сразу две девушки обвинили футболиста в нападении. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас утверждает, что ей понадобилось лечение в больнице после того, как Антони напал на неё в мае прошлого года в одном из ночных клубов.

Также футболиста обвинила 33-летняя банкирша Ингрид Лана. Она утверждает, что Антони пытался заняться с ней сексом, а после отказа толкнул её, из-за чего девушка ударилась головой об стену.

Напомним, ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин рассказала о домашнем насилии со стороны футболиста «красных дьяволов». Позднее сам Антони выступил с заявлением, заявив, что стал жертвой ложных обвинений.

Позже футболиста исключили из национальной команды Бразилии.

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