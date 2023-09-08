Берли: Холанд должен получить «Золотой мяч», но ручные журналисты проголосуют за Месси

Бывший полузащитник «Челси» Крэйг Берли высказался о том, что должен стать обладателем «Золотого мяча»-2023.
«Эрлинг Холанд? Более 50 голов, титул Премьер-лиги, Кубок Англии и Лига чемпионов. Холанд должен выиграть эту награду. Я знаю, что многие люди не могут перестать поддерживать Месси, но посмотрите на полную картину. За Месси будет голосовать много ручных журналистов. Общая картина заключается в том, что Эрлинг Холанд добился всего за длительный период времени.
Эта награда, как и некоторые другие награды, сводит меня с ума, но именно он её заслуживает, но я думаю, что там будет полно сентиментальной чепухи – Месси выиграл чемпионат мира, Месси это, Месси то, и они просто вручат ему ещё один «Золотой мяч». И если бы я был Эрлингом Холандом, я бы никогда в жизни не вернулся к этой церемонии, как и Роберт Левандовски», — приводит слова Берли Manchester Evening News.
Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч».
Кто выигрывал «Золотой мяч» «незаслуженно»?
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