Балотелли выразил мнение, что турецкий чемпионат является сильнее итальянской Серии А

Бывший нападающий сборной Италии и ряда европейских клубов Марио Балотелли, ныне выступающий за «Сьон», заявил, что турецкая Суперлига сильнее итальянской Серии А.

«Я посмотрел несколько матчей Серии А в прошлом сезоне и не мог не удержаться от параллелей с итальянским футболом. И я пришёл к выводу, что уровень турецкого чемпионата сегодня выше, чем итальянского», — приводит слова Балотелли ITASportPress.

Напомним, 32-летний Балотелли стал игроком «Сьона» в августе 2022 года, перейдя из турецкого клуба «Адана Демирспор». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии.