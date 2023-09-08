Родри: самое главное сейчас – победа над Грузией
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес высказался о целях национальной команды.
«Это гонка на длинные дистанции. Результаты команды с момента прихода Де ла Фуэнте были известны всем, и мы хотим продемонстрировать наши умения. Мы будем идти шаг за шагом, самое главное – это цель, а это значит – победа над Грузией. Для тренера это были нелёгкие месяцы. Но он дал нам душевное спокойствие, и мы можем сосредоточиться на том, что нас интересует – на играх. В первый день мы сделали на совещании быстрый сброс всего, что произошло, чтобы позже сосредоточиться на футболе», – приводит слова Родри Mundo Deportivo.
Напомним, 8 сентября сборная Испании сыграет с Грузией. Затем проведёт матч со сборной Кипра 12 сентября.
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