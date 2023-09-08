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Родри высказался о сложности группы в отборе на Евро-2024

Родри высказался о сложности группы в отборе на Евро-2024
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес прокомментировал соперников по групповому этапу в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

«Эту группу нельзя сравнивать с предыдущими командами, с той, что была в 2008 году, лучшей в истории командой. Мы пришли после победы в Лиге наций, но мы понимаем, что эта группа очень трудная, и я считаю, что три очка с Грузией жизненно важны для квалификации на Евро», – приводит слова Родри Mundo Deportivo.

Напомним, 8 сентября сборная Испании сыграет с Грузией. Затем проведёт матч со сборной Кипра 12 сентября.

После двух сыгранных матчей в квалификации к Евро-2024 национальная команда Испании набрала три очка и на данный момент занимает четвёртое место в отборочной группе. В свою очередь, сборная Грузии провела три матча, в которых набрала четыре очка и занимает второе место.

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