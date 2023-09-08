Родри высказался о сложности группы в отборе на Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес прокомментировал соперников по групповому этапу в отборе на чемпионат Европы 2024 года.
«Эту группу нельзя сравнивать с предыдущими командами, с той, что была в 2008 году, лучшей в истории командой. Мы пришли после победы в Лиге наций, но мы понимаем, что эта группа очень трудная, и я считаю, что три очка с Грузией жизненно важны для квалификации на Евро», – приводит слова Родри Mundo Deportivo.
Напомним, 8 сентября сборная Испании сыграет с Грузией. Затем проведёт матч со сборной Кипра 12 сентября.
После двух сыгранных матчей в квалификации к Евро-2024 национальная команда Испании набрала три очка и на данный момент занимает четвёртое место в отборочной группе. В свою очередь, сборная Грузии провела три матча, в которых набрала четыре очка и занимает второе место.
- 8 сентября 2023
-
06:50
-
06:00
-
06:00
-
05:55
-
05:47
-
05:42
-
05:38
-
05:31
-
05:02
-
04:55
-
04:35
-
04:01
-
03:30
-
02:57
-
02:40
-
02:27
-
01:58
-
01:44
-
01:37
-
01:22
-
00:50
-
00:45
-
00:39
-
00:34
-
00:31
-
00:23
-
00:15
-
00:11
- 7 сентября 2023
-
23:59
-
23:55
-
23:47
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:34