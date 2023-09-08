Лионеля Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины

В Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспучио Либерти» завершился матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке между Аргентиной и Эквадором. Действующие чемпионы мира одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол у хозяев поля забил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси на 78-й минуте. На 89-й минуте встречи аргентинец покинул поле, его заменил Эксекиэль Паласиос.

Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины. Тогда Месси оформил дубль в матче с Нигерией (3:2) на групповом этапе ЧМ-2014 и уступил место на поле Рики Альваресу на 63-й минуте.

В отборочном турнире в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, напрямую квалифицируются в финальный турнир. В сентябре 2023 года пройдут первые два тура, а закончится турнир в сентябре 2025-го.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.