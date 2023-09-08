Экс-игрок «Арсенала» Пепе стал футболистом «Трабзонспора»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Николя Пепе стал игроком турецкого «Трабзонспора».
«Я пришёл сюда, чтобы стать чемпионом и добиться успеха», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».
Ранее журналист Николо Скира сообщал, что Пепе расторг контракт с английским клубом, а соглашение с турецкой командой будет рассчитано до июня 2024 года с возможностью продления ещё на сезон.
Напомним, «Арсенал» купил Пепе в 2019 году у «Лилля» за € 80 млн. Предыдущий сезон ивуарийский нападающий провёл в аренде в «Ницце», за которую сыграл 28 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и одним результативным пасом. По данным интернет-портала Transfermarkt, актуальная рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
После четырёх сыгранных туров «Трабзонспор» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе клуба шесть набранных очков.
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