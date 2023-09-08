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Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе объяснил, почему решил продолжить карьеру в России

Воспитанник «ПСЖ» Кутателадзе объяснил, почему решил продолжить карьеру в России
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Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Николоз Кутателадзе объяснил своё решение о переходе в «Пари Нижний Новгород». По его мнению, этот клуб является отличным вариантом для развития футбольной карьеры.

«Почему принял решение продолжить карьеру в России? Появилась такая возможность. В нижегородском клубе мной заинтересовались, позвонили отцу. И мы с ним решили, что «Пари НН» – отличный вариант для развития моей карьеры, для моего роста как футболиста.

В Нижнем ещё в ФНЛ играл мой друг – Бека Кавтарадзе. Он рассказывал мне только хорошее о городе и о нижегородском клубе.

В команде приняли очень хорошо. Я знал Колю Толстопятова и Илью Жигулёва. Они помогли мне быстро адаптироваться в коллективе. Раньше играл против Влада Карапузова и Виталия Ботнаря. В общем, много знакомых лиц. Мне всё здесь нравится», — приводит слова Кутателадзе пресс-служба «Пари НН».

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