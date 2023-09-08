Новичок «Пари НН» Кутателадзе: с Юраном с первого дня было легко, он помог с адаптацией
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Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Николоз Кутателадзе рассказал о сложившихся взаимоотношениях с главным тренером «Пари Нижний Новгород» Сергеем Юраном. Накануне стало известно о переходе Кутателадзе в «Пари НН». Контракт рассчитан на три года.
«С Сергеем Николаевичем Юраном с первого дня мне было легко. Он принял меня очень хорошо, побеседовал и, безусловно, помог с адаптацией. Это очень приятно.
В линии атаки серьёзная конкуренция? Конкуренция – это очень хорошо. Именно она помогает футболисту прогрессировать и двигаться вперёд.
Цель — помогать команде, играть на максимуме своих возможностей и, конечно же, забивать голы. Я же нападающий», — приводит слова Николоза Кутателадзе пресс-служба клуба «Пари Нижний Новгород».
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