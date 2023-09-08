Пилипчук: в золотом сезоне «Спартака» у нас было шикарное взаимопонимание с Каррерой

Бывший тренер словенского «Целе» и московского «Спартака» Роман Пилипчук рассказал о своём функционале в штабе «Спартака» в 2016–2018 годах.
«Я отвечал за анализ игровой деятельности соперника. Готовил Массимо отчёты по командам, с которыми нам предстояло встречаться. Писали, что я проводил тренировки. Неправда, вымысел журналистов. Я всегда занимался анализом. Мне интереснее было со стороны наблюдать, что делают на поле Каррера, Хави (Хавьер Сальсес, тренер по физподготовке. — Прим. «Чемпионата»). Глядя, как работает команда, прикидывал, как мы сможем противостоять тому или иному противнику. Невозможно играть во что-то, если ты в тренировочном процессе этого не прорабатываешь. А тренировки в «Спартаке» проводили только Массимо и Хави.
Никогда не было такого, чтобы я Массимо что-то навязывал. У нас было шикарное взаимопонимание и чувство друг друга. Я получал удовольствие от процесса. Где надо было, он доверял мне и прислушивался к советам. Но это не значит, что он делал так, как я говорил», — сказал Пилипчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 8 сентября 2023
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:50
-
11:36
-
11:32
-
11:27
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:48
-
10:44
-
10:33
-
10:14
-
10:07
-
10:03
-
10:03
-
09:57