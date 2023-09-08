Антон Зиньковский поделился эмоциями от мастер-класса для детей в Белокаменке

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал об эмоциях после открытой тренировки сборной России по футболу в селе Белокаменка в Мурманской области, организованной для детей.
«Отличные эмоции! Много детей, надеюсь, что мы их порадовали автографами и совместной игрой. Дети и мы сегодня.
Уровень подготовки детей удивил! Кто постарше, хорошо играли. Но у детей за счёт желания тоже получалось, забивали нам. Пока усиление не нашли, но мы ждём. Надеемся, что они подрастут и дойдут до уровня РПЛ и сборной. Конечно, присматриваемся к ним (улыбается)», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее нападающий «Спартака» назвал Белокаменку уникальным местом для футбола. Также он заявил, что для многих детей такой мастер-класс станет большим толчком вперёд.
- 8 сентября 2023
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