«Нет дыма без огня». Карпин объяснил слова о том, что Пиняев играет за «Локо» с травмой

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил свои слова о том, что Сергей Пиняев играет за «Локомотив» с травмой. По словам специалиста, он не утверждал, а лишь допустил, что Пиняев играет за клуб через боль. При этом Карпин считает, что резкая реакция «Локомотива» на эти слова подтверждает народную мудрость о том, что дыма без огня не бывает.

«Пиняев восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были. Был приведён пример. Если вы посмотрите интервью, там о нём было сказано со словами «допустим, может быть», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и всё. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», — приводит слова Карпина ТАСС.