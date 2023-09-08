Тренер «Спартака» Абаскаль высказался о переносе игры с «Сочи» в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль положительно оценил обмен турами в Российской Премьер-Лиге с «Сочи».
Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей рекомендовала не играть на домашнем стадионе сочинцев «Фишт» в течение месяца. «Сочи» предложил провести матч 8-го тура со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, а игру 24-го тура – на стадионе «Фишт» в Сочи. В четверг исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал обмен турами. Команды встретятся между собой 16 сентября в 19:00.
«Мы знали о проблеме, которая есть у «Сочи» с газоном. Думаю, что перенос матча в Москву — положительное решение, которое поможет улучшить качество футбола на благо зрителей. Думаю, что благодаря такому решению выиграет не только «Сочи», но и все остальные», – приводит слова Абаскаля пресс-служба «Спартака».
- 8 сентября 2023
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