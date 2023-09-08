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Руслан Литвинов: каждая игра за сборную России вызывает только положительные эмоции

Руслан Литвинов: каждая игра за сборную России вызывает только положительные эмоции
Руслан Литвинов
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Российский полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об ощущениях от игры за сборную России по футболу.

«Каждая игра за сборную вызывает только положительные эмоции. Понимаешь, что ты представляешь свою сборную страны. Это очень полезный опыт, все ждут этой игры», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, вчера, 7 сентября, национальная команда России проводила в селе Белокаменка Мурманской области открытую тренировку, которая была организованна специально для детей.

Сборная России находится на сентябрьском сборе, в рамках которого команда под руководством Валерия Карпина вчера, 7 сентября, сыграла вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.

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