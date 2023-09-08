Защитник Владислав Малькевич перешёл из БАТЭ в «Урал»

Белорусский защитник Владислав Малькевич официально стал игроком екатеринбургского «Урала».
«Футбольный клуб «Урал» и белорусский футболист Владислав Малькевич подписали контракт. К нашей команде игрок присоединится на следующей неделе после игр сборной Белоруссии в квалификации к чемпионату Европы», — сообщает пресс-служба клуба.
23-летний футболист является воспитанником борисовского БАТЭ. В 2015 году в возрасте 15 лет он выступал в Юниорской лиге УЕФА, а спустя год дебютировал в главной команде в игре национального Кубка, вскоре сыграл первый матч и в чемпионате. Позже молодой футболист дважды ездил в аренду в белорусский клуб «Славия-Мозырь» для получения игровой практики. Закрепиться в главной команде БАТЭ Владислав сумел в начале 2022 года. На пути к этому он постоянно вызывался в юношеские и молодёжные сборные Беларуси. В главной команде своей страны он дебютировал 3 июня 2022 года. А уже в следующей игре, спустя семь дней, забил гол в ворота Казахстана.
- 8 сентября 2023
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