Бут: «Боруссия» заплатила за меня 250 тыс. марок, дали автобус и провели сбор «Черноморцу»

Бывший футболист сборной России Владимир Бут рассказал, сколько за его переход из новороссийского «Черноморца» в 1994 году заплатила дортмундская «Боруссия».
Сколько «Боруссия» заплатила за мой переход? 250 тысяч марок. Ещё отдали автобус «Мерседес» и организовали сбор для «Черноморца». Пригласили клуб на спортбазу в деревушку вблизи от Дортмунда. «Черноморец» там провёл десять дней и сыграл матч с первой командой. Немцы разорвали наших 6:1.
За кого играл я? Тайм за «Черноморец» и тайм за «Боруссию». Но забить не успел.
Сколько получал по первому контракту? По первому юношескому — 500 марок и 250 премиальных. Где-то через полгода подписал уже солидный контракт. Для сравнения, в «Черноморце» в те времена получали всего 100 долларов», — приводит слова Бута Spor24.
- 8 сентября 2023
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