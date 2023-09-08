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Тренерский штаб «Факела» пополнил Вячеслав Молчанов

Тренерский штаб «Факела» пополнил Вячеслав Молчанов
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Тренерский штаб «Факела» пополнился Вячеславом Молчановым, который на протяжении многих лет работал с новым главным тренером воронежцев Сергеем Ташуевым. Молчанов занял должность старшего тренера, информирует клубная пресс-служба.

Таким образом, тренерский штаб «Факела» укомплектован. В нём под руководством Сергея Ташуева будут работать Вячеслав Молчанов, тренеры Алексей Ребко, Михаил Смирнов, тренер вратарей Владимир Сычёв и тренер по физподготовке Дмитрий Сорокин.

Напомним, ранее «Факел» уволил с поста главного тренера Вадима Евсеева. В некоторых СМИ сообщалось, что его сменит наставник владикавказской «Алании» Олег Василенко, однако затем всплыла информация о том, что «Факел» не интересуется специалистом и рассматривает другие варианты. В конечном итоге воронежскую команду возглавил Сергей Ташуев.

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