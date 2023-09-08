Кокорин: «Арис» мог вплотную подойти к Лиге чемпионов, но Лига Европы — оптимально

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался о выступлениях кипрского клуба в еврокубках.
«Когда мы выиграли чемпионство на Кипре, я сказал ребятам: круто, конечно, попасть в Лигу чемпионов, но вариант с Лигой Европы для нас пока оптимальный, это большой успех. Но когда смотрел квалификацию ЛЧ, то понял, что можно было вплотную подойти к главному турниру или даже заскочить в ЛЧ!
Был зол и расстроен, когда команде немного не хватило качеств в матчах с «Ракувом» из Польши. Тем интереснее. Будем набираться опыта, развиваться, и первое участие «Ариса» в Лиге Европы нам это даст», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Напомним, 5 сентября «Фиорентина» объявила о том, что Кокорин перейдёт в «Арис». В прошлом сезоне россиянин выступал за кипрский клуб и стал по итогам сезона лучшим бомбардиром команды.
- 8 сентября 2023
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