Коваленко — об игре с Египтом: в такую жару в горле сразу пересыхает, неприятно

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Коваленко рассказал о погодных условиях в городе Суэц, где сборная России вчера играла с национальной командой Египта (1:1).

«Самые жёсткие погодные условия, в которых я играл. Но все в одинаковой ситуации: погода, поле — это всё оправдание. Нужно было показывать хорошую игру. Много новеньких, нарабатываем связи.

В чём сложность играть в жару? Тёплый воздух сразу обдувает, а ещё в горле пересыхает моментально — неприятно», — сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сборной России на сентябрьском сборе предстоит провести ещё две игры: одну с олимпийской сборной Египта 11 сентября (19:00 мск), другую — с Катаром 12 сентября (18:15 мск).