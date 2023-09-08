Бывший игрок «Боруссии Д» Бут рассказал о работе с экс-тренером «Спартака» Скалой

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» и новороссийского «Черноморца» Владимир Бут рассказал о совместной работе с экс-тренером «Спартака» Невио Скалой.
«Среди тренеров «Боруссии» меня больше всего любил Скала? Я при нём и заиграл! Изначально он делал ставку на опытных звёзд. Мне было 20 лет: на тренировках я много забивал, считался лучшим, но в заявку всё равно не попадал. В какой-то момент не выдержал. Увидел, что моей фамилии опять нет в заявке, и пошёл на разговор к Скале. Стучусь злой, захожу — там ещё сидит Тони Шумахер (бывший вратарь, ассистент Скалы. — Прим. «Чемпионата»). У меня сердце застучало. Но справился как-то с собой и говорю: «Не понимаю, почему вы меня даже в заявку не ставите. Отпустите тогда в аренду!» А меня как раз хотел взять «Кёльн».
Скала спросил: «Сколько тебе лет? 21? Так ты ещё молодой, надо ждать!» Отвечаю: «Я больше не могу! Отдайте в аренду». И сработало! Мы тогда поехали на выезд — команда проиграла. А после он меня включил в заявку. Я вышел на поле, хорошо себя проявил, и пресса даже написала: «Супербут шикарно сыграл!» С тех пор больше ни одной игры не сидел.
История про Скалу? Однажды мне сделали операцию на паховых кольцах. Через неделю я только начал бегать, а на 10-й день Скала зовёт меня играть со «Штутгартом». Я ему: «Какая игра? Две недели ещё не прошло! У меня тянет пах, я левой ногой не могу бить — боюсь, потяну правую, опорную». А он: «Да ладно, сыграешь 45 минут. А бить будешь с правой! Езжай за вещами». В итоге уговорил. Я вышел и забил головой. Интуиция!» — приводит слова Бута Sport24.
- 8 сентября 2023
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