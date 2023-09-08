Бут об уходе из «Боруссии»: не стал за дубль играть. Собрал вещи, выключил телефон и уехал

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут рассказал об уходе из немецкого клуба.

Почему ушёл из «Боруссии»? Там начался бардак. После Лиги чемпионов они понабрали безумное количество игроков, чтобы соперничать с «Баварией». Нас только в центре полузащиты было восемь человек! На тренировки выходили по 25–27 футболистов. Из-за такой конкуренции случались драки. Например, сходились югославы с темнокожими. А потом ещё и началась чехарда с тренерами — сменились семь или восемь человек. У каждого — свои требования, свои любимчики. В общем, ещё за год до конца контракта я решил уйти. Возник вариант с «Вердером». Но меня не отпустили.

Хотели больше денег. Хотя за меня и так давали много — 5 млн марок плюс бонусы от будущей продажи. Но Дортмунд хотел 7,5 млн и 50% бонусов. Я просил: «Отпустите меня! Неужели вам мало?» Ни в какую. Наверное, ещё и не хотели усиливать конкурента. Вскоре Бремен купил вместо меня Бановича из Хорватии, а Дортмунд собрался брать Росицки. Я оказался как в клетке: начались конфликты с тренером Заммером, перестал играть и попадать в заявку.

Была пауза на матчи сборных. Ко мне подошёл Заммер: «В воскресенье сыграешь за дубль!» И тут меня переклинило: «Не буду я за дубль играть!» Собрал вещи, выключил телефон и рванул на два дня в Голландию к друзьям. Потом включаю: пропущенный от тренера дубля Эдди Бергкампа. Перезваниваю: «Я в Голландии». Он в шоке: «Какая Голландия? У нас важная игра! Приезжай». Стою на своём: «Не приеду. К вам претензий у меня нет. Но меня не отпустили в Бремен, поэтому я и уехал». Через пару дней встретился в Дортмунде с менеджерами. Те обвинили меня в том, что не хочу идти нога в ногу с клубом.

Чем всё закончилось? Всё-таки отпустили — как раз во «Фрайбург». Причем всего за миллион марок. Хотя за два месяца до этого отказались от пяти миллионов. Во «Фрайбурге» я вообще оказался во многом благодаря грузинам. Их во «Фрайбурге» было трое — дружно уговаривали меня перейти. Я сомневался», — приводит слова Бута Sport24.