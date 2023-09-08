Хави — на прощании с Альбой: если ты был разочарован во мне, то у меня плохой вкус

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поблагодарил защитника Жорди Альбу, за время, проведённое в составе клуба.
«Как для партнёра по команде, как для тренера ты был лучшим защитником, который когда-либо был здесь. И желаю тебе всего наилучшего, это твой дом. Я уже сказал тебе, что мы все хотим, и я в первую очередь, чтобы ты ушёл с величием, я думаю, ты это заслужил. И если в какой-то момент ты был разочарован, особенно во мне, значит, у меня плохой вкус. В этом не было ничего личного, ты же знаешь. Я очень люблю тебя, очень уважаю и восхищаюсь тобой. Ты уже знаешь, что я тебя очень люблю, я знаю, что у тебя очень большое сердце. Но нужно принимать решения, и эти решения часто бывают трудными, особенно когда речь идет о тренировках с друзьями», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, Альба в этом сезоне присоединился к американскому «Интер Майами», за который выступают его прошлые одноклубники по «Барселоне» полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси.
Жюль Кунде открывает счёт в матче 4-го тура Ла Лиги «Осасуна» — «Барселона»:
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