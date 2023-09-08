Президент «Рубина»: у нас серьёзные планы, и мы будем строить новые спортивные сооружения

Президент казанского «Рубина» Марат Сафиуллин рассказал о планах реконструкции клубной инфраструктуры.
«У нас серьёзные планы, и мы будем строить новые спортивные сооружения, будем строить манеж и сделаем хороший подготовительный центр для воспитания футболистов, которые будут играть в основной команде «Рубина», в ведущих клубах России и, если будет возможность, и в клубах мирового уровня», — приводит слова Сафиуллина пресс-служба клуба.
Клубная академия «Рубина» – один из крупнейших в России центров по работе с юными спортсменами, который ведёт свою историю с 1976 года. В академии клуба занимается около 400 детей под руководством 40 тренеров. В распоряжении академии пять искусственных футбольных полей.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 казанский футбольный клуб находится на 13-й строчке. За семь туров «Рубин» смог заработать шесть очков.
- 8 сентября 2023
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