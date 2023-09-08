В РФС сообщили, что оборудование для определения офсайдных линий ввозится в Россию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что оборудование для определения офсайдных линий уже ввозится в Россию.

«Когда офсайдные линии появятся в РПЛ? Компания получила согласование с ФИФА. Сейчас в страну ввозится нужное оборудование. Не хочу никого вводить в заблуждение, лучше спросить у Павла Юрьевича Каманцева», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. С марта 2022 года арбитры из России не получали назначения на международные матчи и работали только на внутренней арене. При этом в РПЛ и Кубке страны используется система VAR.