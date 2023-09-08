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Бывший тренер «Спартака» Пилипчук: не случайно Семак выиграл пять чемпионатов России

Бывший тренер «Спартака» Пилипчук: не случайно Семак выиграл пять чемпионатов России
Роман Пилипчук
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Бывший тренер московского «Спартака» и словенского «Целе» Роман Пилипчук поделился впечатлениями от игры санкт-петербургского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я могу ошибаться, но противостоять «Зениту» «Краснодару» будет тяжело. У Питера были осечки на старте чемпионата, но сейчас он набирает обороты с каждой игрой и выглядит достаточно качественно. Всё-таки Семак не случайно выиграл пять чемпионатов. Видно, что команда под его управлением показывает хороший футбол. И квалификация игроков «Зенита» при всём уважении к «Краснодару» сегодня чуть выше. Хотя этот фактор не всегда играет главенствующую роль», – сказал Пилипчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Команда в сезоне-2023/2024 на данный момент идёт на втором месте, уступая лишь «Краснодару».

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