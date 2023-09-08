«Раньше такого не было». Ярошик рассказал, что его поразило в России

45-летний чешский экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что его поразило в России в период тренерской работы. Напомним, Ярошик также находился в России в период с 2003 по 2005 год, когда играл за ЦСКА.

«Что поразило в России? Сегодня для футболистов там очень хорошие условия, великолепные стадионы. Раньше такого не было. Жаль, не успел доехать до Самары, где когда-то играл. Хотелось посмотреть и другие города. В самом Оренбурге был два раза. Удивила чистота.

Соглашусь ли снова поехать в Россию? Почему нет? Но сейчас самое главное — чтобы дочка поправилась. Только после этого буду рассматривать предложения. Я тренер и хочу продолжать работу. Неважно — дома или за границей. Готов поехать в любую страну, в любой дивизион!» — приводит слова Ярошика «Спорт-экспресс».