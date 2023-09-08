Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Раньше такого не было». Ярошик рассказал, что его поразило в России

«Раньше такого не было». Ярошик рассказал, что его поразило в России
Аудио-версия:
Комментарии

45-летний чешский экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, что его поразило в России в период тренерской работы. Напомним, Ярошик также находился в России в период с 2003 по 2005 год, когда играл за ЦСКА.

«Что поразило в России? Сегодня для футболистов там очень хорошие условия, великолепные стадионы. Раньше такого не было. Жаль, не успел доехать до Самары, где когда-то играл. Хотелось посмотреть и другие города. В самом Оренбурге был два раза. Удивила чистота.

Соглашусь ли снова поехать в Россию? Почему нет? Но сейчас самое главное — чтобы дочка поправилась. Только после этого буду рассматривать предложения. Я тренер и хочу продолжать работу. Неважно — дома или за границей. Готов поехать в любую страну, в любой дивизион!» — приводит слова Ярошика «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Ярошик: хотелось по-другому вернуться в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android