Гендир «Пари НН» — о возможном уходе Михайлова: решение принимает совет директоров «Локо»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Ярослава Михайлова в московский «Локомотив».
«Мы не знаем, в шорт-листах ли Михайлов. До нас тоже доходят слухи, но решение принимает совет директоров «Локомотива». Нам важно, чтобы игрок рос, и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените», неважно, куда он может перейти, он может получить развитие и продвижение своих навыков — мы будем только рады этому. Конечно, клуб не должен стоять в стороне. Так или иначе, клуб вложился в футболиста и должен участвовать в дальнейшей истории», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в девяти встречах «Пари НН» и не смог отметиться результативными действиями.
- 8 сентября 2023
-
14:52
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:07
-
13:50
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:50