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Гендир «Пари НН» — о возможном уходе Михайлова: решение принимает совет директоров «Локо»

Гендир «Пари НН» — о возможном уходе Михайлова: решение принимает совет директоров «Локо»
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Ярослава Михайлова в московский «Локомотив».

«Мы не знаем, в шорт-листах ли Михайлов. До нас тоже доходят слухи, но решение принимает совет директоров «Локомотива». Нам важно, чтобы игрок рос, и мы не должны быть его препятствием. Если в «Локомотиве» или в «Зените», неважно, куда он может перейти, он может получить развитие и продвижение своих навыков — мы будем только рады этому. Конечно, клуб не должен стоять в стороне. Так или иначе, клуб вложился в футболиста и должен участвовать в дальнейшей истории», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в девяти встречах «Пари НН» и не смог отметиться результативными действиями.

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Источник: хавбек «Пари НН» Михайлов близок к переходу в «Локомотив»
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