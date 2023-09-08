Лидер чемпионата Армении «Пюник» может сняться с турнира

Футбольный клуб «Пюник», идущий на первом месте в чемпионате Армении, может сняться с розыгрыша турнира, сообщает Novostnik.
По информации источника, руководство Федерации Футбола Армении постановило: начиная с 8 сентября 2023 года ФФА в одностороннем порядке расторгает договор с ФК «Пюник» на использование стадиона в городе Абовяне, а также отказывает в предоставлении резервного стадиона в Армавире для проведения домашних матчей чемпионата Армении.
«Самый титулованный клуб Армении остался без поля и, скорее всего, будет вынужден сняться с чемпионата, являясь единоличным лидером текущего первенства», — сообщается в источнике.
В пресс-службе футбольного клуба заявили, что в преддверии важных игр сборной Армении не хотят давать комментарии по этой ситуации, но обязательно сделают заявление после 12 сентября.
- 8 сентября 2023
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