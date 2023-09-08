Ринат Билялетдинов — об увольнении Евсеева: команда при нём билась, а теперь будет стресс

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об увольнении с поста наставника воронежского «Факела» Вадима Евсеева.
«Опять же, возвращаемся к качеству игроков и эмоциональному фону. Да, команда бьётся, и в первую очередь за это болельщики её любят. Кстати, в Воронеже очень хорошо разбираются в футболе. Так же, как и в Калининграде или, например, в Волгограде.
Заслуженно ли [уволили Евсеева]? Сложно сказать. В любом случае для команды это вновь будет эмоциональный стресс. Олега Василенко убрали – стресс, Дмитрия Пятибратова убрали – стресс. Теперь Евсеев, хотя при нём команда здорово билась. Сейчас будет точно так же биться, но только с другим тренером. Знаю Вадима, он за словом в карман не полезет, может, его торопили и спрашивали с него результат. Но управлять собой, как марионеткой, он точно не позволит. Руководству виднее. Вероятно, встряска «Факелу» поможет. А возможно, и нет», – приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».
- 8 сентября 2023
-
14:52
-
14:42
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:21
-
14:18
-
14:14
-
14:07
-
13:50
-
13:50
-
13:34
-
13:30
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:19
-
13:06
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:55
-
11:50
-
11:50