Ринат Билялетдинов — об увольнении Евсеева: команда при нём билась, а теперь будет стресс

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением об увольнении с поста наставника воронежского «Факела» Вадима Евсеева.

«Опять же, возвращаемся к качеству игроков и эмоциональному фону. Да, команда бьётся, и в первую очередь за это болельщики её любят. Кстати, в Воронеже очень хорошо разбираются в футболе. Так же, как и в Калининграде или, например, в Волгограде.

Заслуженно ли [уволили Евсеева]? Сложно сказать. В любом случае для команды это вновь будет эмоциональный стресс. Олега Василенко убрали – стресс, Дмитрия Пятибратова убрали – стресс. Теперь Евсеев, хотя при нём команда здорово билась. Сейчас будет точно так же биться, но только с другим тренером. Знаю Вадима, он за словом в карман не полезет, может, его торопили и спрашивали с него результат. Но управлять собой, как марионеткой, он точно не позволит. Руководству виднее. Вероятно, встряска «Факелу» поможет. А возможно, и нет», – приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».