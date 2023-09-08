Оганесян — об игре с Египтом: такая жара — не самые худшие условия. В мороз гораздо хуже

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал о погодных условиях в городе Суэц, где проходила товарищеская встреча сборной России по футболу с национальной командой Египта.

«Яркие эмоции, первый гол. Жаль, что не победили. Хотелось выиграть. Такая жара не худшие условия. В мороз гораздо хуже играть. Да, было тяжеловато. Но надо выходить и делать своё дело», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 7 сентября футболист принял участие в товарищеском матче сборной России с олимпийской командой Египта. Встреча проходила на стадионе «Суэц» в Египте и завершилась со счётом 1:1. Единственный гол за сборную России забил 21-летний Оганесян.

11 сентября сборная России вновь сыграет с Египтом, а 12 сентября проведёт матч с Катаром.