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Грузия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Грузия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч группового этапа квалификации чемпионата Европы —2024 между сборными Грузии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

Последние две встречи между Грузией и Испанией прошли в 2021 году в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022. Оба раза сильнее были испанцы — 2:1 и 4:0.

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