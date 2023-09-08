Грузия — Испания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 8 сентября, состоится матч группового этапа квалификации чемпионата Европы —2024 между сборными Грузии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси, Грузия. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания располагается на четвёртом месте в группе А, на счету команды три очка в двух матчах. Сборная Грузии занимает второе место с четырьмя очками. Лидером группы является национальная команда Шотландии, победившая во всех предыдущих четырёх матчах. В группе А также выступают Норвегия и Кипр.

Последние две встречи между Грузией и Испанией прошли в 2021 году в рамках группового этапа квалификации чемпионата мира — 2022. Оба раза сильнее были испанцы — 2:1 и 4:0.