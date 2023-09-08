Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, с кем из игроков сборной России хотел сыграть, будучи ребёнком. Он назвал Алана Дзагоева, Романа Павлюченко, Андрея Аршавина и Александра Кержакова.

«Такие мероприятия очень важны. Дети видят, что есть сборная, ты можешь поиграть с ней. Это помогает, чтобы дети мечтали, тоже хотели играть в сборной. Это круто.

Я видел тренировки сборной, когда был ребёнком, но тренироваться с ними, конечно, была мечта. У детей она осуществилась. С кем я хотел сыграть в детстве на одном футбольном поле? Если брать из русских ребят, то с любым из сборной: Дзагоев, Павлюченко, Аршавин, Кержаков», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.