Соболев рассказал, с кем из игроков сборной России хотел сыграть, будучи ребёнком
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, с кем из игроков сборной России хотел сыграть, будучи ребёнком. Он назвал Алана Дзагоева, Романа Павлюченко, Андрея Аршавина и Александра Кержакова.
«Такие мероприятия очень важны. Дети видят, что есть сборная, ты можешь поиграть с ней. Это помогает, чтобы дети мечтали, тоже хотели играть в сборной. Это круто.
Я видел тренировки сборной, когда был ребёнком, но тренироваться с ними, конечно, была мечта. У детей она осуществилась. С кем я хотел сыграть в детстве на одном футбольном поле? Если брать из русских ребят, то с любым из сборной: Дзагоев, Павлюченко, Аршавин, Кержаков», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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