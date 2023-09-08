Агент Барриоса рассказал, когда игрок вернётся в «Зенит» из расположения сборной Колумбии
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Футбольный агент Луис Поссо, представляющий интересы игрока санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, когда его клиент вернётся из расположения сборной Колумбии.
«Барриос вернётся в расположение «Зенита» сразу после матча с Чили», — сказал Поссо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Сборная Колумбии 8 сентября обыграла Венесуэлу в матче группового этапа квалификации чемпионата мира — 2026. Матч завершился со счётом 1:0. Барриос появился на поле на 85-й минуте встречи и не отметился результативными действиями. Во 2-м туре квалификации, 13 сентября, колумбийцам предстоит сыграть с национальной командой Чили. Начало матча запланировано на 3:30 по московскому времени.
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