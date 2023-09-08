Сафонов: посреди промышленного места в Белокаменке построили футбольное поле, удивительно
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал об открытой тренировке сборной России по футболу на поле в селе Белокаменка Мурманской области.
«Это удивительно! Нам провели экскурсию — тут происходят достаточно серьёзные вещи. Удивительно, что посреди промышленного места в Белокаменке построили футбольное поле и организовали небольшой футбольный праздник. Эмоции только прекрасные от мероприятия! Вспоминаю себя маленьким. Ребята хорошие, умеют играть в футбол», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, ранее нападающий «Спартака» назвал Белокаменку уникальным местом для футбола. Также он заявил, что для многих детей такой мастер-класс станет большим толчком вперёд.
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