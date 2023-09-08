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Ташуев прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Факела»

Ташуев прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Факела»
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Новый главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал своё назначение в воронежский клуб. Специалист, ранее работавший в «Ахмате», «Анжи» и ряде других команд, рассказал о планах на работу в «Факеле».

«Воронеж всегда отличался от других городов России. Я здесь не первый раз. Тут очень любят футбол ещё с советских времён. И футболисты должны понимать: когда трибуны гудят – они гонят вперёд. Поэтому моя задача – сделать так, чтобы команда никого не боялась и играла в футбол агрессивный, стараясь забивать как можно больше.

Я знаю футболистов «Факела». Большинство игроков мне, конечно, знакомо. Также сегодня мы уже поработали на тренировке.

Чтобы добиваться цели, нужно много работать. И ещё очень важный момент – ментальность ребят. Её не нужно менять или улучшать. Они и так ментально являются профессионалами. Но нужно найти эти струнки, чтобы они выходили на поле и понимали, что одержимость, самоотдача и в то же время раскрепощённость, а также уверенность в своих силах позволяют достигать больших успехов», — приводит слова Ташуева пресс-служба «Факела».

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