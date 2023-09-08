Матч сборной России с Египтом можно будет посмотреть под комментарии авторов ВГИКа

11 сентября в 19:00 по московскому времени сборная России по футболу сыграет второй товарищеский матч с олимпийской сборной Египта. «КиноПоиск» покажет игру эксклюзивно всем пользователям онлайн-кинотеатра.
Зрители смогут выбрать из двух трансляций: на одной из них комментатор будет работать в привычном для спортивных зрителей формате, на второй — Александр Журавлёв с YouTube-канала «МЯЧ Production» и авторы телеграм-канала и ВК-сообщества ВГИК Андрей Ли и Влад Кама. Ранее авторы ВГИКа комментировали игру Первой лиги между «Торпедо» и «Чертаново», теперь ВГИК дебютирует на матче сборной.
Первая встреча между Россией и олимпийской сборной Египта состоялась 7 сентября и завершилась вничью 1:1. Единственный гол в составе российской национальной команды забил полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян. Игру транслировал Первый канал.
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