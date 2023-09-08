«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова
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Турецкому «Фенербахче» предлагали услуги Александра Черникова из «Краснодара». Альтернативным вариантом был Дмитрий Баринов из «Локомотива», однако тренерский штаб «канареек» забраковал кандидатуры россиян, информирует турецкий инсайдер Яджиз Сабункуглу в своём «твиттере»,
Напомним, ранее сообщалась, что «Лион» предлагал за Черникова € 5 млн, но «Краснодар» отклонил предложение, сославшись на то, что футболист стоит больше.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн. Футболист является воспитанником академии «Краснодар» и выступает за взрослую команду «быков» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
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