Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова

«Фенербахче» предлагали услуги Черникова и Баринова
Комментарии

Турецкому «Фенербахче» предлагали услуги Александра Черникова из «Краснодара». Альтернативным вариантом был Дмитрий Баринов из «Локомотива», однако тренерский штаб «канареек» забраковал кандидатуры россиян, информирует турецкий инсайдер Яджиз Сабункуглу в своём «твиттере»,

Напомним, ранее сообщалась, что «Лион» предлагал за Черникова € 5 млн, но «Краснодар» отклонил предложение, сославшись на то, что футболист стоит больше.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн. Футболист является воспитанником академии «Краснодар» и выступает за взрослую команду «быков» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Материалы по теме
Дзюба, Черников и Дуглас Сантос – в сборной 7-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android