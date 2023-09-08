Источник: ЦСКА предлагает Дзагоеву должность в клубе, но Алан хочет продолжать играть

ПФК ЦСКА предлагает своему экс-полузащитнику Алану Дзагоеву работу в клубе на разных должностях — от селекционера до помощника тренера в академии. Однако 33-летний Дзагоев отказывается от этого предложения, так как хочет продолжать карьеру футболиста, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, Алан хочет разрушить образ вечно травмированного игрока. Он много тренируется и довёл свою физическую форму до хороших показателей. Однако в ЦСКА всё равно не готовы вернуть его в состав — армейцы хотят развивать перспективную молодёжь.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что 33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в греческий «ПАС Ламия 1964».

Напомним, прошлым летом Дзагоев покинул казанский «Рубин», где провёл сезон-2022/2023. С 2008 года по сентябрь 2022 года Алан играл за ЦСКА, проведя за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с красно-синими Дзагоев стал трёхкратным чемпионом России.