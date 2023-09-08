Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи высказался за установление потолка зарплат в футболе

Президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи, который к тому же является председателем Ассоциации европейских клубов, рассказал об установлении потолка зарплат в футболе.

«Если вы спросите все клубы, от самого большого до самого маленького, никто не хочет терять деньги. Если мы сможем юридически прийти к потолку зарплат, который позволят нам правила, все определённо поддержат это. Никто не скажет «нет». Это то, чего мы хотим. Но законно ли это? Можем ли мы это сделать? Есть ли какие-то юридические проблемы? Я не знаю, но каждый захочет зарабатывать деньги, а не терять их», – приводит слова Аль-Хелаифи BBC.

Напомним, в 2021 году в Англии пытались ввести потолок зарплат для первой и второй лиги, но Ассоциация профессиональных футболистов обратилась в арбитражный суд, заявив, что это незаконно и не имеет исковой силы.