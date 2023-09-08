Созин: пусть Россия играет хоть в 42 градуса! У неё матчи более статусные, чем у хоккея

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о матче национальной команды России с олимпийской сборной Египта. Встреча прошла вчера, 7 сентября, и завершилась вничью со счётом 1:1.

«После вчерашнего матча удивил тон заданных журналистами вопросов, дескать, надо ли было играть такой матч и удобно ли играть в жару. Напоминаю, сейчас наш спорт в тяжёлом состоянии, мы не играем на международной арене. Или вы забыли? Хоккей вообще играет с Беларусью, у футбола хотя бы матчи более статусные. Так что пусть играют и в 42 градуса, нам нельзя терять институт сборных», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В составе сборной России отличился полузащитник Степан Оганесян.